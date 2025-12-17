Фото: ДБР

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів у військовій частині з Київщини, організовану військовими посадовцями та цивільними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Частина наразі тимчасово дислокується на Донеччині, проте "паперові" військові живуть на Київщині, дехто навіть перебуває в розшуку ТЦК.

За даними слідства, бухгалтер в/ч знаходив цивільних, яким обіцяв роботу у військовій частині. "Клієнти" надавали йому пакет документів, зокрема свої банківські картки та персональні платіжні дані.

Фігурант щомісяця нараховував на їх рахунки фіктивні виплати грошового забезпечення та додаткові винагороди у 100 тис. гривень. При цьому чоловіків він офіційно не оформлював, але невелику частину виплат віддавав нібито "за користування картками".

Для реалізації схеми дані "бійців" штучно вносилися до бухгалтерських відомостей, які передавалися до банку. При цьому вони не перебували у списках особового складу військової частини.

Внаслідок таких дій державі завдано збитків на 15,5 мільйона гривень. По бухгалтеру відкрито окреме провадження.

Наразі п’яти "клієнтам" оголосили підозру по кільком статтям Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років увʼязнення.

Ще трьом цивільним, які скористалися схемою, готуються повідомлення про підозру.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює інших причетних до схеми посадовців військової частини та цивільних.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині керівника виправної колонії викрили у розтраті бюджетних коштів та збагаченні на засуджених. Посадовцю та його спільнику оголосили підозру.