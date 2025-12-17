10:26  17 грудня
У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 09:36

На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено житлові будинки

17 грудня 2025, 09:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Цієї ночі Київщину знову атакували ворожі дрони. Під удар потрапили мирні населені пункти та житлові будинки

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, які збили частину ворожих цілей. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки – у них вибито скло.

Жителям, чиє житло зазнало ушкоджень, буде надана необхідна допомога, наголосив Калашник

Нагадаємо, вночі 17 грудня російські військові атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка і 3 приватні оселі, 2 господарські споруди, 4 магазини, лінія електропередач.

