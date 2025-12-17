Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
Ночью 17 декабря российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Оккупанты продолжали бить по Никопольщине – райцентру, Покровской и Мировской громадах, атаковали FPV-дронами и артиллерией.
В результате ударов повреждены инфраструктура, пятиэтажка и 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 4 магазина, линия электропередач.
Беспилотником россияне ударили и по Межевской громаде на Синельниковщине. КАБами – по Покровской громаде. Поврежден частный дом.
На фото – последствия вражеских обстрелов Никопольщины.
Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью. Повреждены несколько частных домов, пострадали два человека.