Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

У ніч на 6 грудня в місті Фастів, яке є ключовим залізничним вузлом Київської області, пролунала серія вибухів. За даними місцевих жителів, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів за короткий проміжок часу.



Попередньо відомо про пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури, зокрема будівлі вокзалу та прилеглої території.

Офіційних даних про постраждалих і точні наслідки поки що немає. На місці активно працюють міська влада та екстрені служби.

Як повідомлялось, у ніч на 6 грудня ворог завдав масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. В багатьох регіонах ввели аварійні відключення електроенергії.