08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
23:30  18 ноября
Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц
01:30  19 ноября
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
19 ноября 2025, 08:26

На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами

19 ноября 2025, 08:26
Фото: БЭБ
Правоохранители разоблачили группу лиц, организовавшую полный цикл изготовления и реализации поддельных продуктов под видом товаров известных брендов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Подпольные цеха работали в антисанитарных условиях: фигуранты фасовали продукцию, делали упаковку и наносили маркировку, полностью имитируя бренды HJ Bruggen KG, Bonduelle, "Бабушкин продукт", "Аквамарин", "Верес" и других брендов. Дальше фальсификат попадал в магазины и на рынки под видом оригинальной продукции.

Детективы БЭБ задокументировали коммуникацию участников схемы, процессы закупки сырья, производства и сбыта подделок. После этого провели масштабные обыски, в ходе которых изъяли почти 24 тонны продукции марки HJ Bruggen KG, более 13,6 тыс. единиц продукции Bonduelle, 100 тыс. единиц "Бабушкин продукт", 40 тыс. единиц "Аквамарин", свыше 5 тыс. единиц "Верес" и других. Также изъяли оборудование для производства и упаковки, полиграфию, сырье, черновые записи, финансовые документы, компьютеры, мобильные телефоны и авто, использовавшиеся в схеме.

Представители брендов подтвердили, что изъятая продукция является контрафактной и незаконно использует их товарные знаки.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей – более 20 млн грн.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают всех причастных. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 229 УК (незаконное использование знака для товаров и услуг в особо крупном размере).

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили масштабную схему фальсификации жидкостей для электронных сигарет. Правоохранители провели 11 обысков, ориентировочная стоимость изъятого – более 10 млн грн.

Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
