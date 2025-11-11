Фото: ГСЧС

В Вышгородском районе местные жители во время осмотра гаражного кооператива наткнулись на боевую гранату и сразу сообщили соответствующие службы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что саперы тщательно обследовали территорию, изъяли взрывоопасный предмет и транспортировали его для дальнейшего уничтожения в безопасном месте.

Спасатели еще раз призывают граждан быть внимательными и не оставаться равнодушными.

Если вы обнаружили подозрительный предмет – немедленно звоните по телефону "101".

Напомним, ранее на Полтавщине взрывотехники изъяли и обезвредили боевую часть вражеского беспилотника. Специалисты предотвратили возможную угрозу для местных жителей, работая с обломками дрона под контролем.