На Київщині у гаражному кооперативі виявили бойову гранату

Фото: ДСНС

У Вишгородському районі місцеві жителі під час огляду гаражного кооперативу натрапили на бойову гранату та одразу повідомили відповідні служби

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що сапери ретельно обстежили територію, вилучили вибухонебезпечний предмет і транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути уважними та не залишатися байдужими.

Якщо ви виявили підозрілий предмет – негайно телефонуйте "101".

Нагадуємо, раніше на Полтавщині вибухотехніки вилучили та знешкодили бойову частину ворожого безпілотника. Фахівці запобігли можливій загрозі для місцевих жителів, працюючи з уламками дрона під контролем.