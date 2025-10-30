Фото: скриншот

Днями на Броварщині після чергової російської атаки виявили уламки ворожого безпілотника, а також його бойову частину та підривач, які не здетонували

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фахівці-вибухотехніки провели спеціальні роботи зі знищення виявлених предметів.

Поліція нагадує: при виявленні боєприпасів чи підозрілих предметів не можна їх чіпати чи пересувати – про знахідку слід негайно повідомити профільні служби та поліцію.

Нагадаємо, раніше на Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69. Її виявили під час обстеження території у Вишгородському районі.