На Київщині неповнолітній на скутері збив 13-річну дівчинку

Фото: Національна поліція

Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події, що сталася у селі Богданівка

Про це повідомила поліція області.

Попередньо встановлено, що 14-річний місцевий житель, керуючи скутером Soul, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 13-річну дівчинку.

Внаслідок аварії водій мототранспорту та потерпіла отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим, слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, 25 жовтня на Рівненщині в ДТП загинув неповнолітній. Відомо, що зіткнулись мотоцикл Loncin, яким керував 17-річний хлопець, та скутер Yamaha, за кермом якого був 11-річний хлопець.