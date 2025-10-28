На Київщині неповнолітній на скутері збив 13-річну дівчинку
Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної події, що сталася у селі Богданівка
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Попередньо встановлено, що 14-річний місцевий житель, керуючи скутером Soul, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 13-річну дівчинку.
Внаслідок аварії водій мототранспорту та потерпіла отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим, слідчі розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, 25 жовтня на Рівненщині в ДТП загинув неповнолітній. Відомо, що зіткнулись мотоцикл Loncin, яким керував 17-річний хлопець, та скутер Yamaha, за кермом якого був 11-річний хлопець.
