Фото: полиция

ДТП произошло 6 сентября вблизи села Германовка в Обуховском районе, на перекрестке дорог Обухов-Деремезна и Германовка-Степок

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, 54-летняя водительница Toyota RAV4, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила Hyundai Accent под управлением 42-летнего мужчины, который двигался по главной.

В результате столкновения пострадали пассажиры Hyundai: 13-летний и 8-летний мальчики. Их с травмами доставили в больницу.

На месте работали полицейские и медики. Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по факту аварии.

Напомним, ночью 1 сентября на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовика. От полученных травм один из водителей скончался в больнице.