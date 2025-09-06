Фото: поліція

ДТП сталася 6 вересня поблизу села Германівка в Обухівському районі, на перехресті доріг Обухів–Деремезна та Германівка–Степок

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, 54-річна водійка Toyota RAV4, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустила Hyundai Accent під керуванням 42-річного чоловіка, який рухався головною.

Внаслідок зіткнення постраждали пасажири Hyundai: 13-річний та 8-річний хлопчики. Їх з травмами доставили до лікарні.

На місці працювали поліцейські та медики. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом аварії.

Нагадаємо, вночі 1 вересня на трасі в Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. Від отриманих травм один з водіїв помер у лікарні.