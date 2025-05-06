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Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Романовцы. 52-летняя жительница рассказала, что обнаружила беспорядок на могиле погибшего сына. В частности, украли флаг бригады, в которой служил павший военный и искусственные цветы.

Правоохранители нашли виновника и забрали у него украденное. 37-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гренка". Его мать сообщила, что с могилы исчезли деревянная булава и три свечи.