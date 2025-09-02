Фото: Нацполіція

У Київській області жінці загрожує ув'язнення. Це сталось після того, як вона вкрала іграшки з могил загиблих військових

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні цього року на кладовищі "Сухий Яр" у Білій Церкві. Жінка посеред дня вклала іграшки з місць поховання військових. Після крадіжки вона пішла з місця події.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці, після чого оголосили їй про підозру. Тепер справу скерували до суду. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мати загиблого військового звернулась до поліції. Вона помітила, що з могили її сина вкрали прапор його бригади. Правоохоронці затримали крадія. Тепер йому загрожує ув'язнення.