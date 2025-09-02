На Київщині будуть судити жінку, яка обікрала могилу військового
У Київській області жінці загрожує ув'язнення. Це сталось після того, як вона вкрала іграшки з могил загиблих військових
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Інцидент стався у квітні цього року на кладовищі "Сухий Яр" у Білій Церкві. Жінка посеред дня вклала іграшки з місць поховання військових. Після крадіжки вона пішла з місця події.
Правоохоронці встановили особу зловмисниці, після чого оголосили їй про підозру. Тепер справу скерували до суду. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині мати загиблого військового звернулась до поліції. Вона помітила, що з могили її сина вкрали прапор його бригади. Правоохоронці затримали крадія. Тепер йому загрожує ув'язнення.
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера
02 вересня 2025, 15:07Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
02 вересня 2025, 14:33На Рівненщині 17-річний мотоцикліст у критичному стані після зіткнення з авто
02 вересня 2025, 14:24Все навколо палало: росіяни накрили Донеччину вогнем
02 вересня 2025, 14:15У Дніпровському районі Києва виявили уламки збитого БпЛА на території дитсадка
02 вересня 2025, 14:11Росія вдарила по Костянтинівці: поранено трьох комунальників
02 вересня 2025, 14:06На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
02 вересня 2025, 13:51Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія
02 вересня 2025, 13:34Студент у Києві катався на велосипеді по ескалатору метро – поліція склала протокол
02 вересня 2025, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »