У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
Лось вибіг на трасу: на Житомирщині в ДТП загинула жінка, ще двоє людей травмовані
У Харкові сталася масштабна пожежа на підприємстві
01 вересня 2025, 11:17

Лісовий кіт і пернатий десант: з України за кордон намагалися переслати поштою опудала рідкісних тварин і птахів

01 вересня 2025, 11:17
Фото: Держмитслужба
Інспектори Київської митниці під час перевірки міжнародних поштових відправлень виявили 12 опудал рідкісних птахів і тварин, занесених до міжнародних охоронних конвенцій

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Посилки з опудалами прямували до США, Великобританії, Німеччини, Данії та Італії. Відправником був громадянин України.

Фахівці Інституту зоології НАН України визначили серед вилучених: лісового кота, боривітра звичайного, малого яструба, пугача, сіру сову (руда морфа) та сову вухату. Усі ці види перебувають під загрозою зникнення й охороняються конвенціями CITES та Бернською.

Вивезення таких тварин (живих чи мертвих) без спеціального дозволу заборонене.

Жодних дозволів на вивезення тварин у відправника не було. Опудала вилучили, на чоловіка склали адмінпротоколи за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет. Серед вилученого – монети Австрії, Австро-Угорщини, Німеччини, Італії та США. Загалом у чоловіка виявили 33 старовинні монети XIX-XX століть.

