Фото: Держмитслужба

Інспектори Київської митниці під час перевірки міжнародних поштових відправлень виявили 12 опудал рідкісних птахів і тварин, занесених до міжнародних охоронних конвенцій

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Посилки з опудалами прямували до США, Великобританії, Німеччини, Данії та Італії. Відправником був громадянин України.

Фахівці Інституту зоології НАН України визначили серед вилучених: лісового кота, боривітра звичайного, малого яструба, пугача, сіру сову (руда морфа) та сову вухату. Усі ці види перебувають під загрозою зникнення й охороняються конвенціями CITES та Бернською.

Вивезення таких тварин (живих чи мертвих) без спеціального дозволу заборонене.

Жодних дозволів на вивезення тварин у відправника не було. Опудала вилучили, на чоловіка склали адмінпротоколи за ст. 473 Митного кодексу України.

