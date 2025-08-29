22:44  28 серпня
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
19:27  28 серпня
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
29 серпня 2025, 01:30

Пісні у трагічний день: на Київщині поліція притягнула до відповідальності організаторів концерту

29 серпня 2025, 01:30
Фото: Нацполіція
Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж в одному із телеграм-каналів побачили відео з села Софіївська Борщагівка. Правцівники поліції відправились на місце проведення заходу

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Протягом 15 хвилин благодійного концерту захід припинили. Також правоохоронці встановили організатора заходу. Відомо, що дозволів від обласної адміністрації не було.

Поліція Київської області склала на організатора концерту адміністративні матеріали. Також це стосується голови Борщагівської селищної ради.

Слід зазначити, що в соцмережах повідомляли, що на концерті у передмісті виступав співак YAKTAK.

Нагадаємо, що під час воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів дозволяється лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження.

Для організації масового заходу громадяни повинні звертатися до місцевих органів влади не пізніше, аніж за п'ять робочих днів до дня проведення.

Крім того, 28 серпня російські війська обстріляли Київ. Станом на 20:45 підтверджена загибель 21 людини. При цьому рятувально-пошукові роботи ще тривають.

концерт поліція Київська область
