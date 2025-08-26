Зіткнення автівок під Броварами на Київщині: є загиблий та постраждалий
ДТП за участю двох легковиків сталася поблизу села Гоголів у Броварському районі у понеділок, 25 серпня
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Аварія трапилася близько 14:10. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще одна постраждала (дані встановлюються).
Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченої автівки.
Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 25 серпня в селі Боромля на Сумщині сталася смертельна ДТП: зіштовхнулися автомобілі Ford Focus та Volkswagen Caddi. Загинули водій Volkswagen та 14-річний пасажир Ford, ще три людини – у лікарні.
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Найбільше гірничо-металургійне підприємство розглядає вихід з України через збитки
26 серпня 2025, 12:45ССО ЗСУ вивели з ладу об'єкти логістики окупантів у Криму
26 серпня 2025, 12:27Чому конфлікти з Польщею – не катастрофа, а крок уперед
26 серпня 2025, 12:14У Лозовій з 1 січня запрацює фабрика-кухня від фонду Говарда Баффета – Синєгубов
26 серпня 2025, 12:05Росіяни атакували Костянтинівку: пошкоджено пожежну частину та автопарк рятувальників
26 серпня 2025, 11:58Менше гостей, більші чеки: середній рахунок у ресторанах України зріс на 17%
26 серпня 2025, 11:44Захистив ветерана – потрапив до ТЦК: що відомо про експоліцейського з Ужгорода
26 серпня 2025, 11:42Шпигував у жіночому образі: на Одещині засудили російського агента
26 серпня 2025, 11:33У Дніпрі викрили групу, що збувала підроблені гаджети на понад 24 млн грн
26 серпня 2025, 11:16На Чернігівщині під час пожежі загинув 17-річний хлопець
26 серпня 2025, 11:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »