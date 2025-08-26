Фото: ДСНС

ДТП за участю двох легковиків сталася поблизу села Гоголів у Броварському районі у понеділок, 25 серпня

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Аварія трапилася близько 14:10. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще одна постраждала (дані встановлюються).

Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченої автівки.

Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 25 серпня в селі Боромля на Сумщині сталася смертельна ДТП: зіштовхнулися автомобілі Ford Focus та Volkswagen Caddi. Загинули водій Volkswagen та 14-річний пасажир Ford, ще три людини – у лікарні.