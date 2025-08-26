Фото: ДСНС

Оснащений фронтальною камерою з високою роздільною здатністю, роботопес передає зображення у реальному часі, дозволяючи саперам дистанційно оцінювати ситуацію. Система приводів забезпечує роботу з різними маневрами – від пересування на складних ділянках до утримання рівноваги на нерівній поверхні.

На відміну від традиційних гусеничних роботів, робот-собака легко долає сходи, бордюри, кам’янисті відрізки чи густу траву, що робить його незамінним у міських і природних умовах.

Зазначається, що інтеграція цього "чотирилапого сапера" підвищує ефективність робіт і головне – зменшує ризики для життя людей.

