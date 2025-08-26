На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
У понеділок, 25 серпня, вдень у місті Ржищів Обухівського району загорілося несанкціоноване сміттєзвалище
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пожежа виникла на звалищі на вулиці Київський Шлях. Вогонь охопив площу близько 150 кв. метрів.
Рятувальники загасили пожежу. Причини займання з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, 12 серпня у Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі. Внаслідок пожежі загинули дві людини.
