07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
26 серпня 2025, 07:30

На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі

26 серпня 2025, 07:30
Фото: ДСНС
У понеділок, 25 серпня, вдень у місті Ржищів Обухівського району загорілося несанкціоноване сміттєзвалище

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежа виникла на звалищі на вулиці Київський Шлях. Вогонь охопив площу близько 150 кв. метрів.

Рятувальники загасили пожежу. Причини займання з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, 12 серпня у Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі. Внаслідок пожежі загинули дві людини.

