22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 15:36

На Київщині солдата судили за бійку з командиром

22 серпня 2025, 15:36
Ілюстративне фото
У Київській області визнали винним військового у бійці з командиром. Все почалось через зауваження

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що цього року солдата зарахували до військової частини на посаду водія батальйону. У квітні командир зробив йому зауваження щодо виконаної роботи. Проте той відповів погрозою заподіяння тілесних ушкоджень. Коли командир це почув він наказав солдату та командиру роти зайти в кабінет.

Уже в кабінеті солдат вступив із командиром у боротьбу. При цьому відомо, що військовий був під дією наркотичних речовин. На суді він повністю визнав свою провину та заявив, що щиро кається. Потерпілий сказав, що матеріальних претензій не має.

Військовий у минулому мав судимість. Також його звинувачують у грабежі, але розгляд цієї справи в суді було зупинено до звільнення обвинуваченого з військової служби. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині судили бойового медика, який кинув гранату на територію ТЦК. Відомо, що він привів гранату в дію та закинув її на територію ТЦК. Внаслідок вибуху пошкодились службові автомобілі.

військовий напад суд Київська область
