На Київщині потяг збив чоловіка
У селі Щербанівка на Київщині неподалік посадкової платформи потяг сполученням "Миколаїв–Херсон" збив чоловіка
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, чоловік перебував біля колії та не відреагував на звуковий сигнал машиніста. Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося.
Постраждалий, 63-річний житель Кагарлика, отримав травми та був госпіталізований.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 18 серпня у Борисполі швидкісний потяг збив літню жінку, яка переходила колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
22 серпня 2025, 01:05У Кропивницькому сталася пожежа у багатоповерхівці: рятувальники евакуювали жителів
22 серпня 2025, 00:49На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
22 серпня 2025, 00:27Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
21 серпня 2025, 23:23У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
21 серпня 2025, 23:11Українські військові показали, як зараз виглядає Вовчанськ
21 серпня 2025, 22:49Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті
21 серпня 2025, 22:39У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйона: небайдужі громадяни прийшли на суд
21 серпня 2025, 22:25Вийшов трейлер фільму про українських військових, які протистоять радянським зомбі
21 серпня 2025, 22:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа