Фото: поліція

У селі Щербанівка на Київщині неподалік посадкової платформи потяг сполученням "Миколаїв–Херсон" збив чоловіка

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, чоловік перебував біля колії та не відреагував на звуковий сигнал машиніста. Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося.

Постраждалий, 63-річний житель Кагарлика, отримав травми та був госпіталізований.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 18 серпня у Борисполі швидкісний потяг збив літню жінку, яка переходила колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці.