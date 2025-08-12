На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
Подія сталася ще наприкінці березня цього року у селі Ровжі Вишгородському району. Наразі кривднику оголосили підозру
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцевий житель конфліктував із сусідом через його собаку породи алабай. Коли пес випадково вибіг за межі двору, 59-річний чоловік, проїжджаючи повз, побачив його, повернувся додому по мисливський карабін і двічі вистрілив у тварину. Від поранень алабай загинув.
Поліцейські прибули на місце, зафіксували правопорушення, вилучили докази та призначили експертизи.
Наразі кривднику оголосили підозру за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження із твариною, яке призвело до її загибелі). Чоловіку загрожує до трьох років увʼязнення.
Нагадаємо, 10 серпня у Броварах на Київщині біля одного з торгових центрів пес породи американський стаффордширський тер’єр напав на девʼятирічного хлопчика. Дитину госпіталізували.