07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
00:25  12 серпня
Вступна кампанія-2025: які найпопулярніші професії серед абітурієнтів
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 10:18

На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку

12 серпня 2025, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася ще наприкінці березня цього року у селі Ровжі Вишгородському району. Наразі кривднику оголосили підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель конфліктував із сусідом через його собаку породи алабай. Коли пес випадково вибіг за межі двору, 59-річний чоловік, проїжджаючи повз, побачив його, повернувся додому по мисливський карабін і двічі вистрілив у тварину. Від поранень алабай загинув.

Поліцейські прибули на місце, зафіксували правопорушення, вилучили докази та призначили експертизи.

Наразі кривднику оголосили підозру за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження із твариною, яке призвело до її загибелі). Чоловіку загрожує до трьох років увʼязнення.

Нагадаємо, 10 серпня у Броварах на Київщині біля одного з торгових центрів пес породи американський стаффордширський тер’єр напав на девʼятирічного хлопчика. Дитину госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
собака Київська область рушниця жорстоке поводження з тваринами
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Дніпрі чоловік через ревнощі вдарив ножем у живіт свого гостя
12 серпня 2025, 11:09
На Хмельниччині врятували жінку, яку віднесло течією на SUP-дошці на Дністрі
12 серпня 2025, 11:08
У Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового
12 серпня 2025, 10:59
На Львівщині в ДТП постраждали дві людини: пенсіонерка та 16-річний хлопець
12 серпня 2025, 10:57
В Одесі затримали 18-річного юнака з психотропами на 20 млн грн
12 серпня 2025, 10:51
У Києві ділок за $15-25 тисяч оформлював фейкові довідки ВЛК для ухилення від служби
12 серпня 2025, 10:49
На Миколаївщині майже добу гасять масштабну пожежу в Андріївському лісовому урочищі
12 серпня 2025, 10:34
12 тисяч доларів за "таксі" до Молдови та Румунії: на лаві підсудних - троє чоловіків
12 серпня 2025, 10:32
Українські роботи для армії: ще 8 нових платформ кодифіковано у липні
12 серпня 2025, 10:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »