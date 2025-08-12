Фото: поліція

Подія сталася ще наприкінці березня цього року у селі Ровжі Вишгородському району. Наразі кривднику оголосили підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Місцевий житель конфліктував із сусідом через його собаку породи алабай. Коли пес випадково вибіг за межі двору, 59-річний чоловік, проїжджаючи повз, побачив його, повернувся додому по мисливський карабін і двічі вистрілив у тварину. Від поранень алабай загинув.

Поліцейські прибули на місце, зафіксували правопорушення, вилучили докази та призначили експертизи.

Наразі кривднику оголосили підозру за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження із твариною, яке призвело до її загибелі). Чоловіку загрожує до трьох років увʼязнення.

