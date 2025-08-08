фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА, передає RegioNews .

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – йдеться у повідомленні.

Громадян закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати й не викладати в мережу роботу захисників.

Нагадаємо, в Україні створили новий дрон-перехоплювач для боротьби із "Шахедами". Новий безпілотник здатен ефективно діяти вночі та розвивати високу швидкість, що дозволяє йому оперативно виявляти та знищувати ворожі дрони.