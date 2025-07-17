фото: Национальная полиция Украины

Во время временной оккупации части Киевской области в марте 2022 года российские военные совершили военные преступления, унесшие жизни десятков украинцев

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Следователи установили личность военного командира, причастного к этим событиям. Речь идет о начальнике штаба 5-й отдельной гвардейской танковой бригады из РФ, входящей в состав 36-й общевойсковой армии восточного военного округа.

Согласно данным следствия, этот офицер отдавал приказы на уничтожение гражданских жителей, которые не имели оружия. Боевые позиции российских подразделений были обустроены между селами Березовка и Бузова в Бучанском районе.

Кроме того, российские военные убили четырех украинских пленных. Следствие также задокументировало факты пыток местных жителей: пострадавших содержали в подвальных помещениях без воды и еды, угрожали расстрелами, имитировали казни.

Российскому командиру инкриминируют преступления согласно международному гуманитарному праву. Ему грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение. Следователи продолжают собирать доказательства, чтобы привлечь к ответственности других причастных.

Ранее сообщалось, в Донецкой области сообщено о подозрении еще 22 сотрудникам колонии за пытки украинцев.