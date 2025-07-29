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29 июля 2025, 14:42

13 млн грн убытков: в Киевской области разоблачили схему хищения средств

29 июля 2025, 14:42
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Фото: Национальная полиция Украины
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В Киевской области правоохранители разоблачили схему, по которой из бюджета города незаконно вывели более 13 миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны руководители одного из частных коммунальных предприятий и чиновник городского совета.

Согласно материалам дела, директор предприятия вместе с главным экономистом умышленно завышали показатели разницы между действующими тарифами для населения и фактическими затратами на услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотводу. Эти расчеты они представляли в орган местного самоуправления для дальнейшего бюджетного возмещения.

Чиновник горсовета, занимавший руководящий пост в одном из управлений, не провел надлежащую проверку предоставленных данных и согласовал перечисление бюджетных средств. В результате в течение 2021-2023 годов из городского бюджета было незаконно возмещено более 13 миллионов гривен.

Следователи сообщили о подозрении директору и главному экономисту предприятия. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о привлечении к ответственности других фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что на Буковине девять чиновников подозревают в растрате почти 23 млн грн.

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растрата бюджет финансирование деньги подозрение коммунальные предприятия Киевская область
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