Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области правоохранители разоблачили схему, по которой из бюджета города незаконно вывели более 13 миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны руководители одного из частных коммунальных предприятий и чиновник городского совета.

Согласно материалам дела, директор предприятия вместе с главным экономистом умышленно завышали показатели разницы между действующими тарифами для населения и фактическими затратами на услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотводу. Эти расчеты они представляли в орган местного самоуправления для дальнейшего бюджетного возмещения.

Чиновник горсовета, занимавший руководящий пост в одном из управлений, не провел надлежащую проверку предоставленных данных и согласовал перечисление бюджетных средств. В результате в течение 2021-2023 годов из городского бюджета было незаконно возмещено более 13 миллионов гривен.

Следователи сообщили о подозрении директору и главному экономисту предприятия. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о привлечении к ответственности других фигурантов дела.

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