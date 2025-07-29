14:25  29 липня
Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
13:11  29 липня
У Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку
07:32  29 липня
На Рівненщині з'являться мобільні блокпости
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 14:42

13 млн грн збитків: у Київській області викрили схему розкрадання коштів

29 липня 2025, 14:42
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Київській області правоохоронці викрили схему, за якою з бюджету міста незаконно вивели понад 13 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетні керівники одного з приватних комунальних підприємств та посадовиця міської ради.

Згідно з матеріалами справи, директор підприємства разом з головним економістом навмисне завищували показники різниці між діючими тарифами для населення та фактичними витратами на послуги з теплопостачання, водопостачання й водовідведення. Ці розрахунки вони подавали до органу місцевого самоврядування для подальшого бюджетного відшкодування.

Посадовиця міськради, яка займала керівну посаду в одному з управлінь, не провела належної перевірки наданих даних і погодила перерахування бюджетних коштів. Внаслідок цього протягом 2021–2023 років з міського бюджету було незаконно відшкодовано понад 13 мільйонів гривень.

Наразі слідчі повідомили про підозру директору та головному економісту підприємства. Досудове розслідування триває, вирішується питання про притягнення до відповідальності інших фігурантів справи.

Раніше повідомлялося, на Буковині дев'ять посадовців підозрюють у розтраті майже 23 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розтрата бюджет финансирование гроші підозра комунальні підприємства Київська область
Харківщина отримала спецавто для реагування на надзвичайні ситуації
29 липня 2025, 11:52
ЄС попередив: без відновлення незалежності НАБУ і САП – фінансування припинять
29 липня 2025, 11:31
Під Борисполем знайшли тіло людини
29 липня 2025, 02:30
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
Вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора
29 липня 2025, 15:45
Від мрії до бізнесу: як жінка з Чугуєва відкрила квітковий магазин завдяки гранту
29 липня 2025, 15:32
Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон
29 липня 2025, 15:30
На Буковині затримали поліцейського і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови
29 липня 2025, 15:30
В Ірпені зміна влади: міськрада усунула Маркушина з посади
29 липня 2025, 15:28
"Доступні кредити 5-7-9%": Харківщина – серед лідерів за сумами укладених кредитних договорів
29 липня 2025, 15:20
Буданов отримав поранення в руку під час АТО і просив побратимів залишити його
29 липня 2025, 15:16
На Івано-Франківщині у ДТП загинув 49-річний водій мотоцикла
29 липня 2025, 15:02
Щоб не могла піти за алкоголем: на Закарпатті чоловік побив дружину та прив'язав її ланцюгом
29 липня 2025, 14:55
На Харківщині відкрили сучасну амбулаторію з доступом для людей з інвалідністю
29 липня 2025, 14:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »