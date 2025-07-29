Фото: Національна поліція України

У Київській області правоохоронці викрили схему, за якою з бюджету міста незаконно вивели понад 13 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетні керівники одного з приватних комунальних підприємств та посадовиця міської ради.

Згідно з матеріалами справи, директор підприємства разом з головним економістом навмисне завищували показники різниці між діючими тарифами для населення та фактичними витратами на послуги з теплопостачання, водопостачання й водовідведення. Ці розрахунки вони подавали до органу місцевого самоврядування для подальшого бюджетного відшкодування.

Посадовиця міськради, яка займала керівну посаду в одному з управлінь, не провела належної перевірки наданих даних і погодила перерахування бюджетних коштів. Внаслідок цього протягом 2021–2023 років з міського бюджету було незаконно відшкодовано понад 13 мільйонів гривень.

Наразі слідчі повідомили про підозру директору та головному економісту підприємства. Досудове розслідування триває, вирішується питання про притягнення до відповідальності інших фігурантів справи.

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