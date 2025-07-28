В Чернигове на глазах у матери утонул 3-летний ребенок
Трагедия произошла 26 июля на водоеме в Чернигове. Мальчик утонул в озере
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.
Около 12:00 в озере утонул трехлетний мальчик, отдыхавший на водоеме с матерью. Отдыхающие подняли тело ребенка из воды.
"Прибывшие медики на месте происшествия проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", — говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля в Журавлевском гидропарке в Харькове утонул 8-летний ребенок.
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