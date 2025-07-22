Фото: Нацполиция

В Полтаве задержан мужчина, напавший на полицейского. Это произошло, когда правоохранителей вызвали из-за агрессивного поведения мужчины

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

20 июля полиция прибыла по вызову на улицу Харьковское Шоссе в Полтаве Правоохранителям сообщили о мужчине, который угрожал местному жителю расправой.

28-летний злоумышленник попытался напасть на местного, который вызвал полицию. Правоохранители ему помешали, и тогда он распилил в сторону полицейских газовый баллончик. У правоохранителя химические ожоги глаз.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, ранее в Харькове задержала женщина, которая ударила сотрудника полиции. Она нарушила правила дорожного движения, в результате чего правоохранители просили ее остановиться. Впоследствии женщина попыталась скрыться и ударила одного из них в лицо.