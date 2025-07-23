В Киевской области будут судить организатора схемы по продаже фальсифицированного алкоголя
В Киевской области завершено досудебное расследование организации незаконного производства и сбыта фальсифицированного алкоголя
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.
В ходе следствия установлено, что инициатором противоправной схемы был житель Переяслава.
Согласно данным следствия, мужчина обустроил в частном доме подпольный цех. Вместе с сообщниками он производил суррогат, разливая его в бутылки разного объема с маркировкой популярных алкогольных брендов. Сбыт фальсифицированной продукции осуществлялся крупными партиями, но исключительно проверенным клиентам, вероятно, с целью минимизировать риск разоблачения.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 1 200 литров поддельного алкоголя, а также емкости для фасовки, ароматизаторы, различные химические примеси и черновую бухгалтерскую документацию, подтверждающую объемы незаконной реализации.
В настоящее время организатору сообщено о подозрении. Обвинительный акт передан в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура.
Напомним, супругов из Одессы будут судить за незаконную торговлю сигаретами и алкоголем.