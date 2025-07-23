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В Киевской области завершено досудебное расследование организации незаконного производства и сбыта фальсифицированного алкоголя

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

В ходе следствия установлено, что инициатором противоправной схемы был житель Переяслава.

Согласно данным следствия, мужчина обустроил в частном доме подпольный цех. Вместе с сообщниками он производил суррогат, разливая его в бутылки разного объема с маркировкой популярных алкогольных брендов. Сбыт фальсифицированной продукции осуществлялся крупными партиями, но исключительно проверенным клиентам, вероятно, с целью минимизировать риск разоблачения.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 1 200 литров поддельного алкоголя, а также емкости для фасовки, ароматизаторы, различные химические примеси и черновую бухгалтерскую документацию, подтверждающую объемы незаконной реализации.

В настоящее время организатору сообщено о подозрении. Обвинительный акт передан в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура.

Напомним, супругов из Одессы будут судить за незаконную торговлю сигаретами и алкоголем.