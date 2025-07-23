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23 июля 2025, 07:10

На Киевщине на строительстве нашли противотанковый гранатомет

23 июля 2025, 07:10
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фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС
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На днях в одном из поселков Киевской области строители обнаружили ручной противотанковый гранатомет "ПГ-7Л" советского производства

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Пиротехники изъяли боеприпас и транспортировали его для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киеве боевая часть сбитой вражеской ракеты Х-69 упала у жилого дома. Она могла взорваться в любой момент.

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