На Киевщине на строительстве нашли противотанковый гранатомет
На днях в одном из поселков Киевской области строители обнаружили ручной противотанковый гранатомет "ПГ-7Л" советского производства
Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Пиротехники изъяли боеприпас и транспортировали его для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Киеве боевая часть сбитой вражеской ракеты Х-69 упала у жилого дома. Она могла взорваться в любой момент.
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