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У Київській області завершено досудове розслідування щодо організації незаконного виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У ході слідства встановлено, що ініціатором протиправної схеми був мешканець міста Переяслав.

За даними слідства, чоловік облаштував у приватному будинку підпільний цех. Разом із поплічниками він виготовляв сурогат, розливаючи його у пляшки різного об’єму з маркуванням популярних алкогольних брендів. Збут фальсифікованої продукції здійснювався великими партіями, але виключно "перевіреним” клієнтам, ймовірно, з метою мінімізувати ризик викриття.

Під час обшуків правоохоронці виявили й вилучили понад 1 200 літрів підробленого алкоголю, а також ємності для фасування, ароматизатори, різні хімічні домішки та чорнову бухгалтерську документацію, що підтверджує обсяги незаконної реалізації.

Наразі організатору повідомлено про підозру. Обвинувальний акт передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська обласна прокуратура.

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