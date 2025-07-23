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23 липня 2025, 13:58

На Київщині судитимуть організатора схеми з продажу фальсифікованого алкоголю

23 липня 2025, 13:58
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фото: БЕБ
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У Київській області завершено досудове розслідування щодо організації незаконного виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У ході слідства встановлено, що ініціатором протиправної схеми був мешканець міста Переяслав.

За даними слідства, чоловік облаштував у приватному будинку підпільний цех. Разом із поплічниками він виготовляв сурогат, розливаючи його у пляшки різного об’єму з маркуванням популярних алкогольних брендів. Збут фальсифікованої продукції здійснювався великими партіями, але виключно "перевіреним” клієнтам, ймовірно, з метою мінімізувати ризик викриття.

Незаконна торгівля фальсифікованим алкоголемНезаконна торгівля фальсифікованим алкоголемНезаконна торгівля фальсифікованим алкоголемНезаконна торгівля фальсифікованим алкоголемНезаконна торгівля фальсифікованим алкоголем

Під час обшуків правоохоронці виявили й вилучили понад 1 200 літрів підробленого алкоголю, а також ємності для фасування, ароматизатори, різні хімічні домішки та чорнову бухгалтерську документацію, що підтверджує обсяги незаконної реалізації.

Наразі організатору повідомлено про підозру. Обвинувальний акт передано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, подружжя з Одеси судитимуть за незаконну торгівлю сигаретами та алкоголем.

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Київська область фальсифікат алкоголь підпільний цех суд
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