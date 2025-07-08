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08 июля 2025, 19:44

В Киевской области загорелся дом: есть погибший

08 июля 2025, 19:44
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Фото: ГСЧС
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В Киевской области загорелся жилой дом. Спасатели нашли тело погибшего мужчины

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Пожар произошел в селе Демидов Вышгородского района. Спасатели оперативно потушили пламя. К сожалению, во время осмотра нашли тело 51-летнего мужчины, погибшего в результате пожара.

"По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, в частности курения в постели. Окончательные выводы впоследствии в полицию предоставят работники ГСЧС", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области в результате масштабных пожаров погибла женщина. Также известно еще о трех местных жителях, получивших травмы.

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