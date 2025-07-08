Фото: ГСЧС

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Пожар произошел в селе Демидов Вышгородского района. Спасатели оперативно потушили пламя. К сожалению, во время осмотра нашли тело 51-летнего мужчины, погибшего в результате пожара.

"По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, в частности курения в постели. Окончательные выводы впоследствии в полицию предоставят работники ГСЧС", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области в результате масштабных пожаров погибла женщина. Также известно еще о трех местных жителях, получивших травмы.