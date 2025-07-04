Ночной обстрел Киевщины: горели гаражи и многоэтажка
Ночью, 4 июля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по мирным общинам Киевской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что наибольшие разрушения получила Фастовщина, где в результате обстрела пострадали жилищный и промышленный секторы.
Спасатели ликвидировали масштабный пожар кровли многоэтажного дома, а также возгорание 7 частных гаражей.
По предварительной информации, обошлось без жертв и потерпевших.
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествий, ликвидируя последствия очередного акта террора со стороны РФ.
Напомним, в эту ночь враг атаковал и Киев. В шести районах столицы зафиксировано падение обломков и пожара. Предварительно известно о 19 пострадавших.
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