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30 июня 2025, 23:45

Смертельное ДТП в Киевской области: авто загорелось, пассажир и водитель погибли

30 июня 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области произошло ДТП на автодороге. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще двое, к сожалению, погибли

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 29 июня около 20:20, на участке автодороги сообщением Киев-Овруч, недалеко от села Термаховка Иванковской общины. Там 37-летний водитель Mazda-6 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за этого он столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП Mazda загорелась. Водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель и пассажир Mazda были госпитализированы в тяжелом состоянии. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Житомирской области 38-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате он столкнулся с фургоном Mercedes-Benz. В результате аварии водитель фургона погиб на месте.

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