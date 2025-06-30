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30 червня 2025, 23:45

Смертельна ДТП на Київщині: авто загорілось, пасажир та водій загинули

30 червня 2025, 23:45
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Фото: Нацполіція
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У Київській області сталось ДТП на автодорозі. Двоє людей були госпіталізовані у важкому стані, а ще двоє, на жаль, загинули

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 29 червня близько 20:20, на ділянці автодороги сполученням Київ-Овруч, неподалік села Термахівка Іванківської громади. Там 37-річний водій Mazda-6 не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Через це він зіткнувся з Volkswagen.

Внаслідок ДТП Mazda загорілась. Водій та пасажир Volkswagen загинули на місці. Водій та пасажир Mazda були госпіталізовані у тяжкому стані. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 38-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху Внаслідок цього він зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz. Внаслідок аварії водій фургона загинув на місці.

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