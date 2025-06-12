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12 июня 2025, 15:31

Украл косметику и убежал: в Белой Церкви задержали 56-летнего рецидивиста

12 июня 2025, 15:31
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Фото: полиция Киевской области
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Вынес косметику и пытался сбежать, но его личность быстро установили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

В Белой Церкви правоохранительные органы задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в открытом похищении товаров из местного магазина. Событие произошло недавно - злоумышленник забрал из торгового заведения косметическую продукцию, после чего пытался скрыться.

Охранник магазина заметил действия вора, сделал ему замечание и пытался его остановить. Ему удалось вернуть один из похищенных товаров, но остальной мужчина забрал с собой.

В ходе следственных действий фигуранта задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Ранее мужчина уже имел судимости за имущественные преступления.

По данным прокуратуры, подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под стражей. Если вину докажут в суде, мужчине грозит до 10 лет заключения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ВСУ получили на вооружение охотящиеся на вражеские БпЛА дроны-охотники.

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