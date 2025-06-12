Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице правоохранители задержали 47-летнего киевлянина, подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля. По версии следствия, мужчина согласился совершить поджог за денежное вознаграждение. Объектом атаки стал микроавтобус, принадлежащий украинскому военному.

Преступление произошло в жилом районе Киева, где проживает подозреваемый. Там он заметил транспортное средство темно-зеленого цвета, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль в итоге серьезно поврежден. После этого мужчину оперативно задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокуратура уже сообщила ему о подозрении по статье 194 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение имущества путем поджога. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следствие проверяет его причастность к другим подобным инцидентам.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Его ведет Шевченковское управление полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Следует отметить, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена в суде.

Напомним, житель Черкасщины по заказу российской ФСБ поджег авто военного ВСУ.