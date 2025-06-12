08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
03:55  12 июня
В Запорожье студентку осудили за государственную измену
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 10:53

Сжег микроавтобус военного - сообщено о подозрении 47-летнему жителю Киева

12 июня 2025, 10:53
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в поджоге авто военнослужащего

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице правоохранители задержали 47-летнего киевлянина, подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля. По версии следствия, мужчина согласился совершить поджог за денежное вознаграждение. Объектом атаки стал микроавтобус, принадлежащий украинскому военному.

Преступление произошло в жилом районе Киева, где проживает подозреваемый. Там он заметил транспортное средство темно-зеленого цвета, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Автомобиль в итоге серьезно поврежден. После этого мужчину оперативно задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокуратура уже сообщила ему о подозрении по статье 194 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение имущества путем поджога. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следствие проверяет его причастность к другим подобным инцидентам.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Его ведет Шевченковское управление полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Следует отметить, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена в суде.

Напомним, житель Черкасщины по заказу российской ФСБ поджег авто военного ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог авто ВСУ Киев СБУ прокуратура криминальное дело
ВСУ атаковали завод электроники под Москвой
12 июня 2025, 10:57
15-летняя школьница помогла разоблачить попытку теракта в центре Ивано-Франковска
12 июня 2025, 10:20
На Закарпатье в автомобиле обнаружили 1200 электронных сигарет
12 июня 2025, 09:39
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
В Днепропетровской области будут судить правоохранителя, который за 1-2 тыс. долларов удалял данные об уклонистах
12 июня 2025, 11:09
В Одесской области грузовик сбил мотоциклиста
12 июня 2025, 10:59
ВСУ атаковали завод электроники под Москвой
12 июня 2025, 10:57
В Тернопольской области нетрезвый мужчина на мопеде пытался подкупить полицейских
12 июня 2025, 10:55
На Волыни мужчина хранил почти килограмм каннабиса и выращивал более 200 растений конопли
12 июня 2025, 10:45
Россияне запустили по Украине 63 БпЛА: сколько сбила ПВО
12 июня 2025, 10:42
Жительница Тернополя хотела продать детскую коляску и потеряла более 5000 грн
12 июня 2025, 10:31
Правительство ускоряет процесс бронирования священников: что известно
12 июня 2025, 10:23
15-летняя школьница помогла разоблачить попытку теракта в центре Ивано-Франковска
12 июня 2025, 10:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »