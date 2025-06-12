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12 червня 2025, 15:31

Поцупив косметику і втік: у Білій Церкві затримали 56-річного рецидивіста

12 червня 2025, 15:31
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Фото: поліція Київської області
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Виніс косметику та намагався втекти, але його особу швидко встановили

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Білій Церкві правоохоронці затримали 56-річного чоловіка, якого підозрюють у відкритому викраденні товарів з місцевого магазину. Подія сталася нещодавно - зловмисник забрав із торговельного закладу косметичну продукцію, після чого намагався втекти.

Охоронець магазину помітив дії крадія, зробив йому зауваження та намагався його зупинити. Йому вдалося повернути один із викрадених товарів, але решту чоловік забрав із собою. З місця події зловмисник утік, однак уже невдовзі поліція встановила його особу.

Під час слідчих дій фігуранта затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Раніше чоловік уже мав судимості за майнові злочини. Цього разу йому інкримінують відкриту крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

За даними прокуратури, підозрюваному обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Якщо провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

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