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11 июня 2025, 18:11

Бросил гранату в людей: в Киевской области мужчине объявили о подозрении за покушение на убийство

11 июня 2025, 18:11
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области под стражу отправили мужчину, бросившего гранату в людей. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

В Киевской области объявили о подозрении мужчине за совершение покушения на убийство людей. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Инцидент произошел 4 июня в городе Сквира. Полиции сообщили о взрыве на одной из улиц. В результате взрыва гранаты 21-летнюю девушку, 27 и 51-летнего местных жителей госпитализировали с травмами.

Как выяснили правоохранители, между потерпевшими и злоумышленником произошел конфликт. Тогда он взял гранату, привел боеприпас в боевую готовность и бросил людей. Сейчас ему избрали меру пресечения: содержание под стражей.

Напомним, 4 июня в городе Сквира три человека пострадали от взрыва гранаты. Сообщалось, что мужчину, причастного к взрыву, задержали на месте.

Ранее в Житомире произошел конфликт между местным жителем и компанией из четырех мужчин. В ходе конфликта злоумышленник вдруг вернулся домой, а вернулся уже с гранатой, которую бросил в толпу.

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