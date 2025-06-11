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У Київській області під варту відправили чоловіка, який кинув гранату в людей. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

На Київщині оголосили про підозру чоловіку за вчинення замаху на вбивство людей. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Інцидент стався 4 червня в місті Сквира. Поліції повідомили про вибух на одній з вулиць. Внаслідок вибуху гранати 21-річну дівчину, 27 та 51-річного місцевих мешканців госпіталізували з травмами.

Як з'ясували правоохоронці, між потерпілими та зловмисником стався конфлікт. Тоді він взяв гранату, привів боєприпас у бойову готовність та кинув у бік людей. Зараз йому обрали запобіжний захід: тримання під вартою.

Нагадаємо, 4 червня в місті Сквира троє людей постраждали від вибуху гранати. Повідомлялось, що чоловіка, який причетний до вибуху, затримали на місці.

Також раніше в Житомирі стався конфлікт між місцевим жителем та компанією з чотирьох чоловіків. В ході конфлікту зловмисник раптом повернувся додому, а повернувся вже з гранатою, яку кинув у натовп.