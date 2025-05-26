фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Дахновской водительница авто Volkswagen Passat не справилась с управлением, выехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП 21-летняя водительница получила травмы, ее госпитализировали. 16-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.

Напомним, 24 мая в Кировоградской области произошло ДТП с грузовиком, легковушкой и двумя микроавтобусами. Погибли три человека, еще двое травмированы.