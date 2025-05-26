В Черкасской области автомобиль врезался в дерево: погибла 16-летняя девушка
ДТП произошло 24 мая возле села Свидивок Черкасского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На улице Дахновской водительница авто Volkswagen Passat не справилась с управлением, выехала с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП 21-летняя водительница получила травмы, ее госпитализировали. 16-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.
Напомним, 24 мая в Кировоградской области произошло ДТП с грузовиком, легковушкой и двумя микроавтобусами. Погибли три человека, еще двое травмированы.
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