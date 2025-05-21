2000 долларов за "службу в тылу": во Львове задержали адвоката и его сообщницу

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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Адвокат, имея связи, обещал трудоустроить мужчину мобилизационного возраста на службу в тыловые подразделения. Свою "услугу" оценил в 2000 долларов. Деньги клиент должен был передать его доверенному лицу.

Правоохранители задержали адвоката и его сообщницу. Им объявили подозрение.

Фигурантам избрали меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщается, что в Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 тысяч долларов.