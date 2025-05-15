Фото: Нацполиция

В столице произошла смертельная авария. К сожалению, ни один из водителей не выжил

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

На Гостомельском шоссе произошла смертельная авария 15 мая около 18:20. Водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате ДТП погибли оба водителя. Также пассажирка Toyota получила травмы: ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, ранее в Киевской области 76-летний водитель погиб в аварии. По данным полиции, водитель ЗАЗ не предпочел в движении и допустил столкновение с автомобилем Mazda, которым управляла 40-летняя женщина.