В Киеве произошло смертельное ДТП: оба водителя не выжили
В столице произошла смертельная авария. К сожалению, ни один из водителей не выжил
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
На Гостомельском шоссе произошла смертельная авария 15 мая около 18:20. Водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате ДТП погибли оба водителя. Также пассажирка Toyota получила травмы: ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним, ранее в Киевской области 76-летний водитель погиб в аварии. По данным полиции, водитель ЗАЗ не предпочел в движении и допустил столкновение с автомобилем Mazda, которым управляла 40-летняя женщина.
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