14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 19:50

Оккупанты ударили КАБами по селу на Харьковщине: есть погибшие и раненые

13 мая 2025, 19:50
Читайте також українською мовою
фото: Олег Синегубов
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 13 мая, российские войска нанесли авиаудар по селу Нечволодовка Купянского района. Из-за обстрелов погибли два человека, также есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По оперативным данным, захватчики сбросили на населенный пункт три КАБа.

"В результате обстрела погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели изъяли из-под завалов частного дома", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеской атаки пострадали 88-летняя женщина, 69-летний мужчина и 67-летняя и 83-летняя женщина. Всем потерпевшим оказывается медицинская помощь.

По данным ГСЧС Украины, в результате авиаударов РФ по Нечволодовке погибли два человека — мужчина и женщина, еще шестеро пострадали.

Напомним, днем 13 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Молния".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Синегубов Олег Васильевич погибшие оккупанты ГСЧС Харьковская область пострадавшие Харьковская ОВА авиаудар КАБ
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: ранены гражданские
13 мая 2025, 19:15
Россия ночью атаковала Украину дронами: сколько сбила ПВО
13 мая 2025, 10:15
Массированные обстрелы Херсонщины: повреждены 10 домов, ранен ребенок
13 мая 2025, 09:03
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
В сети показали, что осталось от Торецка
13 мая 2025, 21:13
На Черниговщине в результате пожара погиб человек
13 мая 2025, 21:00
Облачность и дожди: украинцев предупредили о погоде на среду, 14 мая
13 мая 2025, 20:45
На Донетчине в 8 селах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, — ОВА
13 мая 2025, 20:35
Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по позициям оккупантов
13 мая 2025, 20:05
В Кривом Роге подросток бросил коктейль Молотова в синагогу
13 мая 2025, 19:58
В Одесской области исчез 8-летний мальчик
13 мая 2025, 19:45
Киевлянин "продавал" уклонистам дополнительных детей
13 мая 2025, 19:25
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: ранены гражданские
13 мая 2025, 19:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Анна Маляр
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »