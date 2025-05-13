Оккупанты ударили КАБами по селу на Харьковщине: есть погибшие и раненые
Во вторник, 13 мая, российские войска нанесли авиаудар по селу Нечволодовка Купянского района. Из-за обстрелов погибли два человека, также есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По оперативным данным, захватчики сбросили на населенный пункт три КАБа.
"В результате обстрела погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели изъяли из-под завалов частного дома", - говорится в сообщении.
Также из-за вражеской атаки пострадали 88-летняя женщина, 69-летний мужчина и 67-летняя и 83-летняя женщина. Всем потерпевшим оказывается медицинская помощь.
По данным ГСЧС Украины, в результате авиаударов РФ по Нечволодовке погибли два человека — мужчина и женщина, еще шестеро пострадали.
Напомним, днем 13 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Молния".