В многоэтажке в Киеве взорвалась граната: ранен человек
Сегодня ночью, 5 мая, в одной из квартир в Оболонском районе столицы произошел взрыв. Пострадал владелец дома, его госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
По предварительным данным, в квартире одного из домов по улице Приречная сдетонировала граната.
"41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса устанавливается", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Киевской области в руках у ребенка взорвалась граната. Мальчик был госпитализирован.
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