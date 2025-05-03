Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 мая. В полицию поступило сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района. Когда полицейские приехали по адресу, то выяснилось, что 12-летний мальчик нашел во дворе две гранаты. Из одной из них он выкрутил пыл и вынес предмет на улицу. Во время игры граната сдетонировала в руке ребенка. Школьник получил ранения и был госпитализирован.

""Правоохранители провели обыск по месту происшествия, во время которого обнаружили и изъяли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручным гранатам" УЗРГМ-2". Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего. 41-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 КПКУ",- сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Закарпатье в доме взорвалась граната. Во время застолья друзей мужчина случайно выдернул чеку из гранаты, и она взорвалась. В результате один человек погиб, а его друг — был госпитализирован с ранением.