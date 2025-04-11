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В суд направили обвинительный акт по организованной группе из пяти жителей Закарпатья по факту незаконной порубки леса

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

На территории Ясинянской громады Раховского района группа лиц наладила незаконную вырубку леса в одном из урочищ. Древесину отвозили на пилорамы и готовили к продаже по Украине. Также сбывали на месте за наличные, не имея никаких подтверждающих документов о ее происхождении.

Рубили, в частности, деревья хвойных и ценных пород. Для помощи "черным лесорубам" граждане с использованием имеющегося транспорта трелировали древесину, а для их удобства пути перевозки в лесистой местности оборудовали мостиками.

Нанесенный незаконными действиями ущерб составляет 35,5 млн грн.

"В ходе спецоперации по разоблачению противоправных рубок в октябре 2024 года правоохранители столкнулись с активным сопротивлением населения. По дороге к месту порубки были разложены шипы и ежи из арматуры, а также частично поврежден мост, ведущий к местам хранения незаконно срубленных деревьев и пилорам. В результате повредили 6 автомобилей – служебные авто полиции и грузовика", – рассказали в прокуратуре.

Изъятую древесину передали на ответственное хранение в одно из подразделений ГП "Леса Украины".

Напомним, ранее на Львовщине разоблачили попытку контрабанды древесины более чем на миллион гривен.