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28 апреля 2025, 16:40

Житель Харьковщины может сесть на 3 года за незаконно спиленные 16 деревьев

28 апреля 2025, 16:40
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фото: Национальная полиция
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40-летний местный житель незаконно вырубил деревья вблизи одного из садовых обществ Чугуевской общины. Злоумышленник срезал 16 кленов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Во время патрулирования территории полицейские обнаружили мужчину, погрузившего древесину в прицеп. Как выяснилось, он незаконно спилил деревьев более чем на 32 тысячи гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Харьковской области задержали браконьера : что ему грозит.

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Харьковская область Чугуевская РВА вырубка деревьев деревья полиция
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