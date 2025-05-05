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05 мая 2025, 21:00

В Черкасской области будут судить водителя, сбившего 10-летнего мальчика

05 мая 2025, 21:00
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Фото: Нацполиция
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В Черкасской области будет суд по ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель ВАЗ сбил школьника

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В суд направлен обвинительный акт в отношении виновника ДТП, совершившего наезд на малолетнего потерпевшего. Авария произошла в апреле 2025 года. 41-летний мужчина не справился с управлением ВАЗ и совершил наезд на 10-летнего парня.

В результате ДТП ребенок получил средней тяжести телесные повреждения. Правоохранители добавили, что санкция ч. 1 ст. 286 К предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее на Волыни произошло смертельное ДТП. Водитель мотоцикла KAWASAKI не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на клумбу кольцевого движения и столкнулся с дорожным знаком. В результате ДТП 17-летний парень погиб, а его товарищ (еще один несовершеннолетний) был госпитализирован в реанимацию.

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