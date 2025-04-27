Бригады "Месть" показала, как разбомбила укрытия и позиции россиян под Купянском
На Купянском направлении операторы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" эффективно уничтожают вражеские укрытия и позиции оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что в течение недели защитники Харьковщины уничтожили ряд позиций захватчиков: блиндажи, подвалы и разрушенные здания, где прятались штурмовые группы.
"Точные удары дронов лишили врага защиты и серьезно ослабили его боевые возможности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы "Феникса" показали, как уничтожают логистику россиян в Харьковской области.
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