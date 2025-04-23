На Буковине из озера вытащили тело мужчины

фото: ГСЧС

Трагическое происшествие случилось 21 апреля на территории одного из комплексов отдыха Вижницкого района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

По словам очевидцев, мужчина пошел купаться в озеро и пропал из виду. На поиски пропавшего выехали спасатели.

Водолазы нашли 35-летнего мужчину и подняли на поверхность с глубины около 4 метров, к сожалению, без признаков жизни.

Напомним, 21 апреля в Белой Церкви на Киевщине утонула 15-летняя девушка. Тело подростка спасатели достали из реки Рось.